Из очевидных — проколотое колесо и севший аккумулятор. Но есть и совсем неожиданные проблемы.

О какой помощи на дороге обычно просят водители? На первом месте (42%) ожидаемо техническая помощь. Внутри этой группы из-за севшего аккумулятора за техпомощью в период с января 2018 по март 2019-го обратились 25% автомобилистов, из-за проколотого колеса — 15%, дернуть застрявшую в снегу машину попросили еще 9%.

Эвакуатор вызывали 29% пользователей, в основном когда не могли самостоятельно завести машину (30% всех обращений за эвакуацией) или сталкивались с мелкими неполадками — сломался ремень безопасности, потекло масло, застучал двигатель и т. д.

В 14,5% случаев автомобилисты обращались за юридической консультацией, примерно в 11% — за помощью в подвозе топлива, а также за техническими консультациями по телефону. 3,5% обращений пришлось на вызов такси на место поломки машины или ДТП.

Чаще всего помощь запрашивали владельцы автомобилей марки Volkswagen (10% обращений), Nissan (7%) и Lada (около 6%). В пятерку самых активных «просителей» также вошли те, кто ездит на Mitsubishi (примерно 5% заявок) и Opel (тоже около 5%).

Исследование составили аналитики Яндекс.Денег, изучив, как с января 2018 по март 2019-го россияне пользовались услугой сервиса «Пакет автомобилиста». Учитывалась частота обращений водителей за техническими и юридическими консультациями по телефону, а также за техпомощью на дороге. География обращений довольно обширная: на сервис подписаны автомобилисты Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Хабаровска, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Краснодара, Ростова-на-Дону и еще 109 городов России, а также в радиусе 100 км от каждого из них.

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