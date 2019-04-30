Саша, Леша, Сережа... — кто чаще закладывает автомобили?

Говорят, что имя человека влияет на его характер, поведение, да и вообще на всю его жизнь. Проверить это сложно, но посмотрим хотя бы, кто в списке тех, кто чаще других берет автозаймы.

Материалы по теме Рейтинг автомобилей, владельцы которых избавляются от них в течение первого года В прошлом году чаще всего за заемными средствами под залог автомобиля обращались люди с именами Александр, Сергей и Алексей (7%, 6% и 5% соответственно). В пятерку лидеров также вошли Дмитрии и Андреи (4% среди всех заемщиков). Реже остальных к автозаймам обращались люди с именем Владимир, Елена, Максим и Михаил (2%). Аналитики составили список имен всех заемщиков и посмотрели соотношение оформленных ими договоров с общим количеством займов за прошлый год. Неудивительно, что женские имена в общем рейтинге встречаются сравнительно редко, все-таки решением срочных финансовых вопросов, в основном, занимаются мужчины, отмечают специалисты. Исследование составлено на основе базы данных компании CarMoney, клиенты которой в 2018 году чаще всего обращались за средствами под залог автомобиля. Есть группы граждан, которые используют свой автомобиль в качестве залогового предмета и не боятся делать так неоднократно.



Также составлен список моделей, которые чаще других закладывают в регионах.

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