В прошлом году чаще всего за заемными средствами под залог автомобиля обращались люди с именами Александр, Сергей и Алексей (7%, 6% и 5% соответственно). В пятерку лидеров также вошли Дмитрии и Андреи (4% среди всех заемщиков). Реже остальных к автозаймам обращались люди с именем Владимир, Елена, Максим и Михаил (2%).
Аналитики составили список имен всех заемщиков и посмотрели соотношение оформленных ими договоров с общим количеством займов за прошлый год. Неудивительно, что женские имена в общем рейтинге встречаются сравнительно редко, все-таки решением срочных финансовых вопросов, в основном, занимаются мужчины, отмечают специалисты.
Исследование составлено на основе базы данных компании CarMoney, клиенты которой в 2018 году чаще всего обращались за средствами под залог автомобиля.
- Есть группы граждан, которые используют свой автомобиль в качестве залогового предмета и не боятся делать так неоднократно.
- Также составлен список моделей, которые чаще других закладывают в регионах.
Фото: depositphotos.com
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