В России под отзыв попали Мерседесы S-класса

Росстандарт информирует об отзыве 1569 представительских автомобилей.

Материалы по теме Mercedes-Benz объявил очередной отзыв автомобилей

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует об отзыве на российском рынке 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-класса (217, 222). Это машины, произведенные с марта 2017 года по июнь 2018 года, с VIN-кодами, номера которых можно найти на сайте Росстандарта в разделе «Документы».

В автомобиле возможна следующая неисправность — интеллектуальная система круиз-контроля, которая берет на себя часть утомительных обязанностей водителя, следит за тем, чтобы его руки всегда находились на руле. Если он их убирает, функция отключается. Однако выяснилось, что датчики положения рук на баранке могут сработать некорректно.

«Причиной отзыва транспортных средств является их неисправность: на определенных автомобилях с Distronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении ведомства.

Дилеры уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

В уполномоченном сервисном центре проверят положение пыльника рулевой рейки и, при необходимости, скорректируют или актуализируют программное обеспечение блока управления ESP.

Ремонтные работы абсолютно бесплатны для владельцев машин.

В феврале этого года под отзыв попали 1 080 автомобилей Mercedes-Benz С-класса.

Предыдущий отзыв Mercedes-Benz, объявленный в феврале, был вызван сбоями системы стабилизации.



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