Обновленный Skoda Superb: первое фото

Премьера автомобиля состоится в этом месяце в рамках чемпионата мира по хоккею в Словакии.

Skoda Superb
Skoda Superb

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Первое тизерное изображение обновленного Skoda Superb было опубликовано сегодня, за две недели до премьеры автомобиля на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Братиславе (Словакия). Обновленная модель будет продаваться и в России начиная с осени.

На опубликованном эскизе видно, что Superb получит более узкие фары, вплотную прилегающие к новой решетке радиатора более сложной формы, а также рельефный бампер с ломаной верхней линией воздухозаборника и светодиодными противотуманками по краям, которые соединит яркая линия хрома.


В Сети уже мелькали шпионские фото салона обновленного Superb, на которых виден большой тачскрин мультимедийной системы и новая панель приборов. Ряд экспертов предполагают, что гамма двигателей автомобиля пополнится новым турбомотором объемом 1,5 литра, способным за ненадобностью отключать два из четырех своих цилиндров. Появится у обновленного Superb и гибридная силовая установка мощностью более 200 л.с., в основе которой лежит бензиновый двигатель объемом 1,4 литра.

На сегодняшний день продаваемые в РФ Skoda Superb оснащаются тремя бензиновыми турбодвигателями TSI на выбор. Это 1,4-литровый мотор мощностью 150 л.с., 1,8-литровый 180-сильный двигатель и 2-литровый агрегат мощностью 220 и 280 л.с. Последний вариант форсировки оснащается системой полного привода. Стоимость автомобиля составляет от 1 643 000 до 2 959 000 рублей.

  • У компании Skoda есть планы превратить Kodiaq в пикап. К сожалению, рассчитывать на то, что проект зайдет дальше концептуальной модели, не приходится.
  • Скоро в продажу должен поступить новый кроссовер Skoda Kamiq, подробнее о котором можно узнать здесь.

Фото: Skoda

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