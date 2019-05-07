Роковая «халява»: 60 человек пришли к упавшему бензовозу

Но им фатально не повезло — автоцистерна с топливом взорвалась, унеся десятки жизней.

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Власти Нигера (Западная Африка) сообщили, что по меньшей мере 58 человек погибли, еще десятки были ранены после взрыва автоцистерны с топливом возле главного аэропорта страны. Ожидается, что число погибших возрастет, поскольку многие из раненых до сих пор находятся в критическом состоянии, пишет Associated Press.

Автоцистерна перевернулась, когда водитель пытался припарковаться у заправочной станции на трассе RN1 возле международного аэропорта. Топливо потекло на дорогу, и к месту аварии стали съезжаться люди за халявным топливом. Они рисковали жизнью, и в этот раз им не повезло — топливо внезапно вспыхнуло, охватив все вокруг пожаром. Взрыв оставил обломки сгоревшего бензовоза и скутеров, разбросанных вдоль дороги. Соседние дома также были повреждены пожаром. Спровоцировать взрыв, по мнению местных властей, могла искра от невыключенного двигателя скутера или случайно брошенной сигареты.

Президент страны Иссуфу Махамаду назвал пожар, произошедший вечером 5 мая, национальной трагедией. Нигер — очень бедная западноафриканская страна, где пытаются искоренить контрабанду топлива из соседней Нигерии. При том что сам Нигер — крупный производитель нефти, здесь неоднократно сталкивались со смертельными авариями и взрывами при попытках украсть топливо из нефтепроводов и бензовозов.

Пытаясь увернуться от колеса, оторвавшегося от грузовика, легковушка врезалась в фуру, которая внезапно вспыхнула.

Встречаются и совсем уж отчаянные люди — так, водитель вернулся к своей горящей машине, чтобы прикурить, а полицейскому заявил, что для него это пустяк, он постоянно имеет дело с огнем.



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