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«Во многих странах штрафы за нарушение скоростного режима очень высокие. Самое хорошее было бы — привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой. Или к стоимости автомобиля — как маркеру, чем владеет. Особенно в условиях расслоенности: для кого-то три тысячи — это ерунда, для кого-то — весомая часть его дохода», — рассказал Евсин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Именно превышение скоростного режима в Москве является самым распространенным нарушением ПДД.
Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников говорил, что штраф за превышение максимально допустимой скорости на 10 км/ч может появиться в течение полутора лет, и его ведомство поддерживает снижение этого порога.
- Сейчас превышение скорости до 20 км/ч ненаказуемо, и в прошлом году Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по снижению этого порога до 10 км/ч.
- Превысили скорость, разговаривали по телефону за рулем или не там припарковались? Прежде чем ехать на автомобиле в Европу, нелишне ознакомиться с местными правилами дорожного движения.
Фото:Depositphotos
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