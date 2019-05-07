Привязать штраф к доходу водителя — есть такая идея. Нравится?

Своим мнением на этот счет поделился зам. руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин.

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«Во многих странах штрафы за нарушение скоростного режима очень высокие. Самое хорошее было бы — привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой. Или к стоимости автомобиля — как маркеру, чем владеет. Особенно в условиях расслоенности: для кого-то три тысячи — это ерунда, для кого-то — весомая часть его дохода», — рассказал Евсин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Именно превышение скоростного режима в Москве является самым распространенным нарушением ПДД.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников говорил, что штраф за превышение максимально допустимой скорости на 10 км/ч может появиться в течение полутора лет, и его ведомство поддерживает снижение этого порога.

Фото:Depositphotos

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