Превысили скорость, разговаривали по телефону за рулем или не там припарковались? Прежде чем ехать на автомобиле в европейские страны, следует заранее ознакомиться с местными Правилами дорожного движения. Иначе можно нарваться на гигантский штраф!

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Во многих европейских странах существуют достаточно суровые наказания для нарушителей правил дорожного движения. Они могут варьироваться от высоких штрафов до лишения свободы и конфискации транспортного средства, предупреждают в немецком автомобильном клубе ADAC.

Самые большие штрафы поджидают автомобилистов в скандинавских странах, а также Нидерландах, Швейцарии и Италии. Так, тех кто превышает скорость на 20 км/ч в Норвегии накажут штрафом в 480 евро, Швеции — это 230 евро, в Финляндии — 200 евро, в Италии — 175 евро, в Нидерландах — 170 евро и в Швейцарии — 160 евро. В Германии за это придется выложить не более 35 евро.

Если скорость превышена уже на 50 км/ч, то в Великобритании штраф может дойти до 2900 (!) евро (в пересчете), в Австрии — 2180 евро, а в Швейцарии и вовсе до 60 месячных заработков провинившегося!

За превышение допустимого содержания алкоголя в крови в Италии полиция может экспроприировать транспортное средство при условии, что за рулем находится его владелец. В Дании существует аналогичное правило при слишком больших дозах, а в Швеции и Испании на очень пьяного водителя при определенных условиях даже могут надеть наручники.

Разговоры по телефону за рулем без применения громкой связи также может здорово опустошить кошелек туриста. Нидерланды, Великобритания, Дания и Испания беспощадны к таким нарушителям — штраф составит порядка 200 евро.

Неправильная парковка особенно дорого обойдется в Испании (до 200 евро), Нидерландах (95 евро), на Кипре (85 евро) и Дании (70 евро). Для сравнения — в Германии разброс тарифов — от 10 до 70 евро в зависимости о обстоятельств.

За непристегнутый ремень самые драконовские штрафы ожидают нарушителей в Великобритании — до 580 евро (в пересчете), Дании и Испании — 200 евро. В Польше за это накажут всего лишь на 25 евро (в пересчете), а в Швейцарии — на 55 евро.

Если штраф уже выписан, то уплатить его стоит как можно скорее, чтобы не набежали пени, а, например, в Италии, Франции и Испании предлагают хорошие скидки при быстром погашении задолженности.

В России нештрафуемый порог превышения скорости собираются изменить с 20 км/ч до 10 км/ч. К чему это может привести, рассуждает наш автор.

С недавних пор начали штрафовать и за нарушения правил проезда перекрестков с желтой вафельной разметкой.

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