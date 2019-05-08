Самые популярные направления у столичных таксистов изучил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Материалы по теме Чиновников пересаживают на такси. Правда, пока в одном регионе

Сегодня московский ЦОДД опубликовал на своей страничке в Twitter исследование «Откуда и куда чаще всего в Москве ездят на #такси». Лидирует в списке мест отправления Комсомольская площадь, что неудивительно — место знаковое, здесь располагаются сразу три столичных вокзала: Ярославский, Ленинградский и Казанский. Недаром же это место в народе называют «площадью трех вокзалов». На втором месте аэропорт Внуково, на третьем — улица Земляной Вал. Далее по списку: Тверская улица, 1-я Тверская-Ямская улица, Москва-Сити, поселок Внуково, 1-я Рейсовая улица, улица Охотный Ряд и Пресненская набережная.





Топ популярных мест, где поездки завершаются , возглавил снова аэропорт Внуково. В ведущую десятку также попали Ленинградский вокзал, улица Земляной Вал, Международное шоссе, 1-я Тверская-Ямская улица, Москва-Сити, Пресненская набережная, 1-я Рейсовая улица, улица Охотный Ряд и Казанский вокзал.

Почему же в обоих списках в тройку лидеров непременно входит аэропорт Внуково? Пользователи соцсети разъяснили ситуацию: аэропорту не хватает хорошего общественного транспорта. А сейчас там пробки из такси на эстакаде — и это обычная даже не в сезон картина. Ну и доехать туда в прогнозируемые сроки можно только на машине, а в остальные аэропорты чаще всего добираются с помощью аэроэкспресса.