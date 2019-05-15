Составлен рейтинг лояльности автовладельцев. Побеждает Лада

Эксперты составили рейтинг автопроизводителей по уровню лояльности владельцев машин. Среди новых машин лидирует BMW.

О том, насколько марка автомобиля нравится его владельцу, можно судить по выбору следующей машины — будет ли это модель того же бренда или что-то новое. Сервис «Авто.ру» проанализировал объявления о продаже новых и подержанных автомобилей, чтобы выявить марки с самыми преданными владельцами.

Среди тех, кто ищет себе новый автомобиль, больше всего (45%) владельцев BMW готовы рассматривать только машины этой же марки. Также не хотят менять производителя владельцы Lada (35%) и Mercedes-Benz (33%). Достаточно высок уровень лояльности у обладателей Lexus и Toyota — 21% и 20% владельцев этих автомобилей планируют покупать новую машину той же марки, что у них сейчас.

А вот обладатели УАЗ и Daewoo (по 8% каждый), Citroen (6%), Subaru и Chevrolet (по 5%), Honda (4%) и Peugeot (3%) с радостью пересядут на новый автомобиль какого-то другого бренда.

Если говорить о вторичном рынке, то здесь расстановка сил иная. Более половины (56%) владельцев Lada хотят поменять свою машину на похожую с пробегом. В лидерах также Toyota (46%), Mercedes-Benz (45%) и BMW (44%). Их хозяева, выбирая подержанный автомобиль, в первую очередь обращают внимание на модели «своей» марки.

Ранее свой рейтинг удовлетворенности автомобилями среди их владельцев составило агенство «Автостат». Там расстановка сил была несколько иная.

А исследовательский холдинг Ромир провел опрос по удовлетворенности сервисом марок.

Фото: Unsplash