Похвасталась! Фигуристку Алину Загитову оштрафуют за вождение без прав

Видео поездки звездной персоны быстро разлетелось по соцсетям. Едет она, правда, где-то в сельской местности, судя по всему учится водить автомобиль под присмотром кого-то из взрослых, но сути дела это не меняет. Согласно правилам, садиться за руль в этом возрасте можно только в присутствии инструктора и на специальном учебном транспорте. Кроме того, она не пристегнута ремнем безопасности.
ГИБДД не смогла остаться в стороне от этой истории и уже проводит проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Материалы о нарушениях уже направлены в Ленинский район Ижевска для назначения штрафа, сообщает «Комсомольская правда-Ижевск».
Впрочем, например, пользователи Youtube особого криминала тут не видят и вспоминают, что в советские времена именно так все и учились водить машину — под присмотром старших и по проселочным дорогам.
Как бы то ни было, нарушение налицо, и девушке, видимо, придется заплатить штраф. Впрочем, ее вряд ли это непосильно обременит, ведь, согласно ст. 12.7 части 1 КоАП, штраф за езду без прав для тех, кто никогда их и не имел, составляет от 5 до 15 тыс. рублей.
- В феврале этого года Владимир Путин предложил предъявлять повышенные требования к сдаче правил дорожного движения и выдаче водительских прав, чтобы сократить количество аварий на дорогах.
- Между тем, по словам начальника ГИБДД Михаила Черникова, электронное водительское удостоверение может стать реальностью уже в 2020 году. Как это будет работать, выяснял наш эксперт.
Видео: YouTube
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