Это не фантастика — рободоставщик трудится без выходных

Гуманоидоподобный робот на крыльце вашего дома? Это не кадры художественного фильма, а реальность.

Материалы по теме
В Continental показали, как можно пачками доставлять роботов с помощью беспилотников

В прошлом году почтовая служба США доставила более 6 мдрд посылок домохозяйствам по всей стране, это вдвое больше, чем 10 лет назад.Чтобы облегчить почтальонам нагрузку, Ford объединил свои усилия с компанией Agility Robotics, предоставив поле деятельности роботам, которые выполняют заключительный шаг в доставке — от машины до двери. Со временем и сами машины будут полностью автономными, а пока — за рулем человек, а на пути к дому — робот.

Компания Agility Robotics разработала гуманоидоподобное решение под названием «Digit», — это двуногий робот, изготовленный из легкого материала, при этом он способен переносить до 18 кг. Он может подниматься и спускаться по лестнице, ходить по неровной местности, и вы даже можете столкнуться с ним, но ничего не случится, он уступит дорогу.

Уникальный дизайн Digit позволяет ему складываться для удобного хранения в задней части автомобиля. Кроме того, робот подключен к компьютерному мозгу автомобиля и, таким образом, может узнавать нужную ему информацию прямо в автомобиле.

Для навигации Digit использует LiDAR и несколько стереокамер, однако, если вдруг сталкивается с неожиданным препятствием, он отправляет изображение в транспортное средство и уже водитель решает, как тому следует поступить.

Проект пока сырой, и пройдет еще много времени, прежде чем такие роботы будут бегать по улицам, не вызывая удивления прохожих. Но приятно осознавать, что автопроизводители усердно работают, пытаясь облегчить жизнь граждан своими автономными технологиями.

Видео: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые