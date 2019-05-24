Гуманоидоподобный робот на крыльце вашего дома? Это не кадры художественного фильма, а реальность.

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В прошлом году почтовая служба США доставила более 6 мдрд посылок домохозяйствам по всей стране, это вдвое больше, чем 10 лет назад.Чтобы облегчить почтальонам нагрузку, Ford объединил свои усилия с компанией Agility Robotics, предоставив поле деятельности роботам, которые выполняют заключительный шаг в доставке — от машины до двери. Со временем и сами машины будут полностью автономными, а пока — за рулем человек, а на пути к дому — робот.

Компания Agility Robotics разработала гуманоидоподобное решение под названием «Digit», — это двуногий робот, изготовленный из легкого материала, при этом он способен переносить до 18 кг. Он может подниматься и спускаться по лестнице, ходить по неровной местности, и вы даже можете столкнуться с ним, но ничего не случится, он уступит дорогу.

Уникальный дизайн Digit позволяет ему складываться для удобного хранения в задней части автомобиля. Кроме того, робот подключен к компьютерному мозгу автомобиля и, таким образом, может узнавать нужную ему информацию прямо в автомобиле.

Для навигации Digit использует LiDAR и несколько стереокамер, однако, если вдруг сталкивается с неожиданным препятствием, он отправляет изображение в транспортное средство и уже водитель решает, как тому следует поступить.

Проект пока сырой, и пройдет еще много времени, прежде чем такие роботы будут бегать по улицам, не вызывая удивления прохожих. Но приятно осознавать, что автопроизводители усердно работают, пытаясь облегчить жизнь граждан своими автономными технологиями.