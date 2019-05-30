Именно дизайн должен сделать BMW 1-й серии более конкурентоспособным в сегменте.

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Новый BMW 1-й серии, созданный с нуля, должен конкурировать с Mercedes-Benz А-класса, дизайн которого ярче.

Чтобы помочь нам понять внешность новинки, руководитель отдела дизайна BMW Домагой Дюкек опубликовал видео, где он объясняет, почему новая модель 1-й серии выглядит именно так, а не иначе. Аналогичное объяснение давалось после критики увеличенной решетки радиатора BMW 7-й серии.

Естественно, обращение начинается с объяснения размеров решетки радиатора, которая вписывается в новую идею компании — чем больше модель, тем больше у нее «ноздри». Фары автомобиля расположены немного выше, что также соответствует новому стилю BMW. Ребро, проходящее под дверными ручками, делает силуэт хэтчбека динамичнее. Задняя часть автомобиля имеет более резкие линии, а задние фонари — L—образную форму.

Домагой Дюкек подробно рассказывает о переходе на переднеприводную платформу и признает, что клиенты никогда не были заинтересованы в малолитражке с задним приводом. При этом он заявляет, что современные технологии позволяют новому BMW 1-й серии быть лучше заднеприводного варианта. Например, под капотом можно разместить 2-литровый турбированный двигатель мощностью более 300 л.с., который передает свой высокий крутящий момент на все четыре колеса через 8-ступенчатый автомат. Mercedes-AMG A35, кстати, также оснащен 2-литровым мотором такой же мощности и системой полного привода. Совпадение? Не думаем.

Как покупатели отреагируют на новое поколение BMW 1-й серии, еще неизвестно, но ясно, что BMW по-прежнему всерьез конкурирует с Mercedes-Benz и Audi. Дебют новинки состоится в июне в рамках #NextGen. Там же представят новый BMW 8-й серии Gran Coupe, который поступит в продажу в сентябре этого года.

Подробнее о новом BMW 1-й серии можно узнать здесь.

Будущие модели BMW будут оснащаться одним огромным парящим дисплеем.

Фото, видео: BMW