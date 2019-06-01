А вы своего ребенка возите в автокресле? Точно? Опрос ЗР

1 июня — Международный день защиты детей. Мы узнали у водителей-родителей, ответственно ли они подходят к вопросам безопасности своих чад.

Материалы по теме Наконец-то! Выпущено первое детское кресло с подушками безопасности

Речь идет о детских сиденьях, обеспечивающих плотную фиксацию ребенка при столкновении или аварийном торможении. Статистика ГИБДД неоднократно подтверждала, что устройства спасли очень много детских жизней, но есть категория людей, которые упорно не признают эту меру безопасности. Издательство «За рулем» совместно с аналитическим агентством «Автостат» провели опрос на тему, как имеющие маленького ребенка родители используют детские кресла или специальные удерживающие устройства.

Результаты исследования показали, что 85% водителей ведут себя как ответственные родители и всегда используют детское кресло при перевозке ребенка.Что касается оставшихся 15%, то 5,8% из них признались, что надеются на русское «авось»: они беспечно считают, что при езде на короткие расстояния с автомобилем и пассажирами ничего произойти не может, а соответственно, и детские кресла в этом случае ни к чему. Еще 2,4% делают это «только для вида», чтобы не быть оштрафованными за нарушение. Можно предположить, что водитель, не считающий кресло важной мерой безопасности, не следит и за его исправностью, за подгонкой по росту ребенка и надежной фиксацией и проч.

Что касается ответов «Не использую» (5,8%) и «Почти не использую, лежит в багажнике» (0,6%), то при кажущейся похожести объединять их «в одну корзину» мы все же не стали. Так как в первой категории, возможно, есть люди, которые идут на сознательный риск по материальным причинам (устройства безопасности обходятся недешево). Что касается вторых — они, скорее, ближе к тем респондентам, которым «просто лень».

Комментирует редактор «За рулем» Константин Васильев:





— Почти 6% родителей не пользуются детскими креслами. Радует, что цифра хотя бы не двухзначная. Полагаю, что в большинстве случаев это те люди, кто попросту не может позволить себе его покупку. Конечно, это не оправдание, но забывать о том, что огромная часть населения страны живет на грани бедности, тоже не стоит.Меня больше беспокоят те, кто использует кресло «для вида». Благо, их еще меньше. Вероятно, эти люди не пользуются и ремнями безопасности, а чтобы машина не издавала предупреждающий сигнал, применяют специальную заглушку для замка ремня безопасности. Комментировать тут нечего: как ни цинично прозвучит — естественный отбор рано или поздно сделает свое дело.Я молодой отец и совсем недавно прошел через муки выбора автокресла, и не понаслышке знаком с нюансами использования кресел. К слову, мой ребенок за неполных 1,5 года ездит уже в третьем по счету кресле. Растет. И каждое новое кресло стоит денег. Но деваться некуда, обеспечить маленького пассажира креслом — не просто обязанность водителя, это обязанность родителя. Я не сторонник универсальных кресел на три и более возрастных групп. Считаю, что кресло должно быть рассчитано на одну, максимум две возрастные группы. Судите сами: регулировок у универсальных кресел масса (и высоту спинки, и положение подголовника, даже боковую поддержку можно раздвинуть), но при этом я еще не встречал модели, у которой можно было бы изменить длину подушки сиденья. Но ведь дети растут целиком, а не только выше пояса.

После прошлогодних изменений ПДД, которые касаются перевозки детей, в умах автомобилистов возникла путаница. Давайте вспомним: что можно, а что нельзя.

В России только каждый третий ребенок ездит в специальном кресле, остальные — потенциальные жертвы, утверждает наш автор.

Фото: depositphotos.com

Инфографика: «Автостат»

