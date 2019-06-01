А вы своего ребенка возите в автокресле? Точно? Опрос ЗР

Результаты исследования показали, что 85% водителей ведут себя как ответственные родители и всегда используют детское кресло при перевозке ребенка.Что касается оставшихся 15%, то 5,8% из них признались, что надеются на русское «авось»: они беспечно считают, что при езде на короткие расстояния с автомобилем и пассажирами ничего произойти не может, а соответственно, и детские кресла в этом случае ни к чему. Еще 2,4% делают это «только для вида», чтобы не быть оштрафованными за нарушение. Можно предположить, что водитель, не считающий кресло важной мерой безопасности, не следит и за его исправностью, за подгонкой по росту ребенка и надежной фиксацией и проч.
Что касается ответов «Не использую» (5,8%) и «Почти не использую, лежит в багажнике» (0,6%), то при кажущейся похожести объединять их «в одну корзину» мы все же не стали. Так как в первой категории, возможно, есть люди, которые идут на сознательный риск по материальным причинам (устройства безопасности обходятся недешево). Что касается вторых — они, скорее, ближе к тем респондентам, которым «просто лень».
Комментирует редактор «За рулем» Константин Васильев:
Меня больше беспокоят те, кто использует кресло «для вида». Благо, их еще меньше. Вероятно, эти люди не пользуются и ремнями безопасности, а чтобы машина не издавала предупреждающий сигнал, применяют специальную заглушку для замка ремня безопасности. Комментировать тут нечего: как ни цинично прозвучит — естественный отбор рано или поздно сделает свое дело.
Я молодой отец и совсем недавно прошел через муки выбора автокресла, и не понаслышке знаком с нюансами использования кресел. К слову, мой ребенок за неполных 1,5 года ездит уже в третьем по счету кресле. Растет. И каждое новое кресло стоит денег. Но деваться некуда, обеспечить маленького пассажира креслом — не просто обязанность водителя, это обязанность родителя. Я не сторонник универсальных кресел на три и более возрастных групп. Считаю, что кресло должно быть рассчитано на одну, максимум две возрастные группы. Судите сами: регулировок у универсальных кресел масса (и высоту спинки, и положение подголовника, даже боковую поддержку можно раздвинуть), но при этом я еще не встречал модели, у которой можно было бы изменить длину подушки сиденья. Но ведь дети растут целиком, а не только выше пояса.
- После прошлогодних изменений ПДД, которые касаются перевозки детей, в умах автомобилистов возникла путаница. Давайте вспомним: что можно, а что нельзя.
- В России только каждый третий ребенок ездит в специальном кресле, остальные — потенциальные жертвы, утверждает наш автор.
Фото: depositphotos.com
Инфографика: «Автостат»
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