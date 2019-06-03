Hummer вернется? GM разрабатывает конкурента Jeep Wrangler

Растущая популярность Jeep Wrangler не дает покоя не только Форду, разрабатывающему новый Bronco, но и GM, который ради этого может возродить бренд Hummer.

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Продажи Jeep Wrangler достигли рекордного показателя: 240 032 автомобиля за 2018 год. Поэтому неудивительно, что конкуренты хотят вернуться на рынок настоящих внедорожников.

Ответ Форда Джипу мы уже видели — возрожденный Bronco, о создании которого в компании заявили в 2017 году. Это будет модель в ретродизайне со съемными дверями и металлической крышей.

Однако «голубой овал», возможно, не единственная компания, которая следит за успехами Jeep. Как сообщает GM Authority, пара четырехдверных внедорожников Wrangler были замечены во время испытаний на полигоне GM в Милфорде. Автопроизводители нередко тестируют машины конкурентов перед началом работы над своими новыми моделями.

Ходят слухи, что General Motors рассматривает возможность инвестировать один миллиард долларов в завод в Вентцвилле, где выпускаются пикапы Chevrolet Colorado и GMC Canyon. Новый внедорожник может быть построен на их базе, а значит это будет рамный автомобиль.

Идея создать конкурента Wrangler в GM вынашивается уже давно. Например, в 2008 году Hummer представил концепт HX со съемными дверями и крышей. Вскоре после этого бренд Hummer закрыли, а проект так и не был реализован. Но в отчете за 2015 год GM предложил дилерам предоставить свои соображения о возможной новой модели, подобной Hummer, для конкуренции с Jeep Wrangler.

На вторичном рынке автомобили Hummer пользуются высоким спросом, особенно если они снимались в кино.

Существуют компании, которые занимаются восстановлением внедорожников Hummer, их тюнингом и последующей продажей. Дорого, но оно того стоит. И спрос на такие автомобили высок.

Фото: GM