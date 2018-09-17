В Сети продают Hummer, который снимался в «Ералаше»

На онлайн-площадке за H2 в тюнинге просят… 2 750 000 рублей.

Автомобиль этот непростой — его салон полностью переделан по проекту «Носорог эксклюзив». Задний ряд сидений отодвинут дальше назад, установлен сдвижной люк от Мерседеса W126, есть подсветка потолка «Звездное небо» и качественная акустическая система с усилителями и сабвуферами.

Внедорожник 2006 года выпуска с пробегом в 34 тыс км оснащен шестилитровым мотором на котором позже был установлен турбокомпрессор. Благодаря этому автомобиль вместо 321 л.с. выдает 550 л.с. В Хаммере занижена подвеска, изменена жесткость амортизаторов, спидометр и все приборы переделаны под европейские системы измерения.

Обут автомобиль в 26-дюймовые колеса, зимние еще круче — R22. Н2, выставленный на онлайн-площадке «Юла», находится в Мурманске, утверждается, что он участвовал в съемках нескольких фильмов, в том числе детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Ну и еще одно любопытное пояснение к машине — ввиду стольких наворотов и доработок езда по «жесткому бездорожью не рекомендована здравым смыслом».

В том, что автомобиль непростой, можно убедиться, полистав нашу фотогалерею.

В Сети продают Hummer, который снимался в «Ералаше»

Фото: youla.ru

В Сети продают Hummer, который снимался в «Ералаше»
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