«Золотой» Aurus Senat пригнали в Питер на экономический форум

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета представлен на променаде Экспофорума, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

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Любой участник форума может сфотографироваться на фоне российского представительского автомобиля и даже посидеть за рулем, сообщает РИА Новости с площадки ПМЭФ.

Aurus Senat припаркован на высокотехнологичной «улице Никольская», которую открыли на форуме институты развития ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, МСП Банк, Дом.РФ, фонд «Моногорода.РФ», «ВЭБ Инновации» и Фонд развития Дальнего Востока.

По сути, это лишь модель улицы будущего, где все сервисы находятся под рукой. Это многофункциональное пространство под общим названием Russia Extends, безопасное для граждан.

Ранее зампредседателя ВЭБ.РФ Наталья Тимакова отмечала, что основная тема, которую заявляет на форуме банк — Россия может предложить иностранным потребителям не только сырье, но и «широкий набор товаров, услуг высокого качества, которые конкурируют на международном рынке».

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 6–8 июня.

Сегодня в России продавать автомобили премиум-класса Aurus уполномочены два дилера, и оба они находятся в Москве: это «Панавто» и «Авилон».

Дмитрий Медведев вслед за президентом пересел на лимузин Aurus.



Видео: YouTube

Фото: Донат Сорокин/ТАСС