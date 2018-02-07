«Золотой» Aurus Senat пригнали в Питер на экономический форум — журнал За рулем

«Золотой» Aurus Senat пригнали в Питер на экономический форум

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета представлен на променаде Экспофорума, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Aurus Senat
Aurus Senat

Aurus > Senat

Материалы по теме
Московский автосалон: мировая премьера Aurus Senat

Любой участник форума может сфотографироваться на фоне российского представительского автомобиля и даже посидеть за рулем, сообщает РИА Новости с площадки ПМЭФ.

Aurus Senat припаркован на высокотехнологичной «улице Никольская», которую открыли на форуме институты развития ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, МСП Банк, Дом.РФ, фонд «Моногорода.РФ», «ВЭБ Инновации» и Фонд развития Дальнего Востока.

По сути, это лишь модель улицы будущего, где все сервисы находятся под рукой. Это многофункциональное пространство под общим названием Russia Extends, безопасное для граждан.

Ранее зампредседателя ВЭБ.РФ Наталья Тимакова отмечала, что основная тема, которую заявляет на форуме банк — Россия может предложить иностранным потребителям не только сырье, но и «широкий набор товаров, услуг высокого качества, которые конкурируют на международном рынке».

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 6–8 июня.

Видео: YouTube

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Aurus Senat (3)

Aurus 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На ишаках пусть ездят

Написать отзыв

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые