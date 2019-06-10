Новое видео малыша Gelandewagen появилось в Сети

Компания Mercedes-Benz опубликовала видео, в котором продемонстрировала вместительность своего нового кроссовера GLB.

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Сегодня вечером состоится премьера нового кроссовера Mercedes-Benz GLB, который получил прозвище малыш Gelandewagen. Презентация пройдет в штате Юта (США), а значит подробности о модели мы узнаем завтра.

Шпионские фотографии кроссовера, который будет выпускаться в версии с 7-местным салоном, мы публиковали на прошлой неделе. Несмотря на то, что дизайн GLB вполне традиционен для компактных моделей Mercedes—Benz, автомобиль имеет немало общего с Gelandewagen, выбивающимся из общего стиля модельного ряда компании. Проектировщики взяли от легендарного внедорожника длинный капот, короткие свесы и квадратную заднюю часть. Именно практичная корма автомобиля позволила оснастить его 7-местным салоном.

В сети появилось тизерное видео, в котором демонстрируется вместительность нового кроссовера Mercedes—Benz GLB. В начале ролика у зрителя спрашивают, сколько человек помещается в автомобиль. В конце же сюжета оказывается, что семь.

Уже известно, что в основу GLB легла переднеприводная платформа Mercedes-Benz A-класса. Это означает, что кроссовер получит тот же салон и те же двигатели, что и модель-донор. Пока не известно, будет ли компания выпускать переднеприводные версии кроссовера. Вероятно, что все они будут принципиально полноприводными.

GLB станет самым небольшим кроссовером Mercedes—Benz, а значит самым доступным по цене кроссовером марки. Именно поэтому автомобиль стал одной из самых ожидаемых новинок этого года.

Главным конкурентом GLB станет BMW X1, который тоже подготовился к борьбе за покупателя: его обновленная версия появится в конце этого года.

В следующем году в продажу должен поступить новый Mercedes-Benz C-класса, салон которого изменится до неузнаваемости.

Фото, видео: Daimler AG