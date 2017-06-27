Mercedes-Benz опубликовал фото малыша Gelandewagen

Как правило, публикация тизеров означает, что мировая премьера не за горами.

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Mercedes-Benz начинает PR-кампанию своего нового внедорожника GLB. Премьера компактного кроссовера должна состояться этим летом, хотя точная дата еще не озвучена.

Судя по фотографии, автомобиль выглядит вместительным, а его салон имеет эффектную подсветку и большие экраны панели приборов и мультимедийной системы. Салон, кстати, должен быть очень похож на те, которые мы видели на автомобилях А-класса, поскольку новый GLB имеет с этой моделью немало общего.

Малыш Gelandewagen оказался не таким квадратным, как представлялось изначально. У него по-прежнему внушительный внешний вид, если сравнивать его с GLC, но до G-класса ему далеко.

Пока официальной информации о GLB нет, но о многом не сложно догадаться. Кроссовер будет оснащаться теми же двигателями и коробками, которые получил А- класс, включая 2-литровый четырехцилиндровый турбированный мотор, доработкой которого уже занимается AMG. Привод модели по умолчанию передний, а за дополнительную плату автомобиль оснастят системой полного привода. Не исключено, кстати, что кроссовер будет продаваться исключительно в полноприводной версии.

Известно также, что GLB получит и 7-местный вариант салона с тремя рядами сидений. Это все-таки самая большая модель из построенных на платформе MFA, предназначенной для создания компактных автомобилей.

Премьера нового Mercedes-Benz GLB должна состояться в течение ближайших двух месяцев.

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Фото, видео: Mercedes-Benz, YouTube, motor1.com