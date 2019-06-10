Последний Saab выставляют на аукцион — журнал За рулем

Последний Saab выставляют на аукцион

На торги выставляется Saab 9–3 Aero 2013 года выпуска, который последним сошел с конвейера завода в Швеции.

Saab 9–3
Saab 9–3

Saab > 9–3

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Уход шведского бренда Saab нельзя назвать достойным. После того, как General Motors продал эту компанию производителю спортивных автомобилей Spyker в 2010 году, она практически сразу обанкротилась и была перепродана китайскому консорциуму National Electric Vehicle Sweden в 2012 году. Теперь остатки Сааба ждет странное будущее в виде электромобиля для китайского рынка, которому запрещено использовать логотип Saab.

Появление на аукционе последнего сошедшего с конвейера завода Saab 9–3 Aero Turbo словно ставит точку в истории марки. Этот автомобиль был выпущен в 2013 году и предназначался для краш-тестов, которые так и не понадобились. Поэтому он так и не был продан, а его пробег составляет всего 5 км. Под капотом автомобиля установлен мощный 217-сильный двигатель.


Данный экземпляр модели определенно имеет историческую ценность, поэтому всем интересно, за сколько он будет продан на аукционе. Начальная стоимость автомобиля еще не объявлена.

В России автомобили Saab все еще можно найти на вторичном рынке по цене до 1 млн рублей, правда все они были выпущены до 2008 года — именно тогда прекратились поставки Саабов в Россию из-за низких продаж и высокой стоимости моделей.

Фото, видео: Saab

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