На «Аурусе» произошла неожиданная смена руководства

Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 года, сменил руководитель УАЗа Адиль Ширинов.

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Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО «Аурус». Любопытно, что в конце мая Ширинов стал новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн Sollers). С 6 июля 2017 года он также является президентом и CEO совместного предприятия Ford Sollers. Адиль Ширинов окончил Нижегородский институт иностранных языков (1990). В Минпромторге считают, что Адиль Ширинов является одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России, а его «профессиональный опыт и знания позволят вывести новый российский бренд Aurus на новый этап развития».

В обязанности нового гендиректора будет, в частности, входить подготовка к серийному производству автомобилей Aurus на мощностях завода в ОЭЗ «Алабуга», сообщает ТАСС. С 2021 года план производства автомобилей российской премиальной марки составляет до 5000 штук в год. Кроме того, требуется создать сеть продаж и сервисной поддержки клиентов в соответствии с требуемыми стандартами качества.

Адиль Ширинов

Герхард Хильгерт

Бывший гендиректор Ауруса Герхард Хильгерт продолжит сотрудничество с российской компанией и станет советником Ширинова.

Также недавно стало известно, что в новом внедорожнике УАЗа будут использованы технологии автомобилей Aurus. В частности, заимствованы компоненты электронной архитектуры и решения по гибридной силовой установке.

«Золотой» Aurus Senat показали на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Мировая премьера автомобиля Aurus Senat состоялась на Международном Московском автосалоне летом прошлого года.



Фото: ТАСС