Lexus разработал космический корабль для «Людей в черном»

Опускаясь на Землю, космический корабль-трансформер Lexus превращается в спортивное купе RC F.

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Автомобили Lexus уже давно освоили актерское мастерство, снимаясь в фильмах, а теперь у компании есть даже космический корабль, который сражается с инопланетянами в новом фильме «Люди в черном: Интернэшнл» (Men in Black: International).

Lexus QZ 618 Galactic Enforcer оснащен технологией Quasar, благодаря чему способен перемещаться в любую точку вселенной за нескольких секунд. То есть этот научно-фантастический привод позволяет разгоняться до скорости 100 км/ч за 0,0000000000001 наносекунды. Чтобы не затеряться в космосе, корабль-трансформер оснастили межгалактической системой позиционирования, а на случай встречи с инопланетянами — языковым помощником Amazon Alexa, который знает семь триллионов языков.

Салон космического корабля оборудован сиденьями-трансформерами с 31-точечными ремнями безопасности, которыми можно пристегнуть абсолютно любое живое существо. Вопрос безопасности автомобиля-корабля решен кардинально — за нее отвечает непробиваемое силовое поле.

На Земле QZ 618 Galactic Enforcer превращается в Lexus RC F, чтобы не слишком сильно шокировать окружающих. Кстати, модель недавно обновилась, получив свежий дизайн. Под капотом купе установлен 5-литровый двигатель V8 мощностью 472 л.с. и 535 Нм, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом, передающим крутящий момент мотора на задние колеса.

Про космос Lexus знает не по наслышке: в данный момент компания принимает участие в разработке марсохода.

Узнать больше об обновленном Lexus RC можно здесь.

Фото: Lexus

Видео: YouTube