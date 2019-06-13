Renault готовит новый субкомпактный кроссовер. Не Kaptur

Новая модель Renault замаскирована под Clio, но ею не является, как не является она и новым Каптюром или Дастером.

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В модельных рядах почти всех ведущих автопроизводителей в настоящее время есть минимум три кроссовера или внедорожника. Этот сегмент продолжает расти, компании постоянно работают над новыми кроссоверами. Например, частично покинувший наш рынок Ford готовит Puma. Похоже, что Renault последует его примеру и выпустит второй субкомпактный кроссовер, о чем свидетельствуют первые шпионские фотографии модели.

На фотографиях мы видим Clio предыдущего поколения, образ которого используется для маскировки совершенно нового автомобиля. Модель имеет большой дорожный просвет, и можно предположить, что опционально она будет оснащаться системой полного привода.

Больше о новой модели ничего сказать нельзя, так как, вероятно, автомобиль находится на самой ранней стадии разработки. Тем не менее мы знаем, что он будет построен на платформе CMF-B, которая позволяет использовать гибридные и полностью электрические силовые установки. Насколько можно судить по фотографиям, прототип на них оснащен малолитражным турбированным бензиновым двигателем.

Новая модель кроссовера Renault может появиться на рынке после выхода Captur второго поколения, который в нашу страну не поставляется. В России продается Kaptur, который имеет ряд существенных отличий и стоит поэтому от 884 тыс. рублей.

Captur второго поколения уже проходит дорожные испытания. В частности, тестируется гибридная силовая установка с запасом хода на электротяге до 50 км.

Второе поколение Дастера должно скоро прибыть в Россию. О его сильных и слабых сторонах можно узнать здесь.

Пока же в продажу поступил совершенно новый кроссовер Renault — Arkana.

Фото: motor1.com