Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут!

Этот вопрос интересовал многих, в Renault однозначного ответа до сих пор не давали, но нам удалось узнать подробности еще до официального старта продаж модели.

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Сейчас на задних колесах Арканы установлены барабанные тормоза. Хотя дисковые тормоза и более эффективные, и современные, в них (если говорим о задних колесах) нет необходимости для не слишком скоростных автомобилей. Поэтому реальной необходимости в них для нового кроссовера не было, но в компании решили пойти навстречу пожеланиям клиентов марки и будут устанавливать дисковые тормоза на более мощные версии автомобиля, хотя произойдет это не сразу.

То есть такие версии автомобиля со временем появятся, хотя при движении в обычном городском режиме преимущества дисковых тормозов вряд ли будут заметны, притом что колодки и сами диски станут изнашиваться быстрее и на цене автомобиля это наверняка отразится, отмечают наши эксперты.

Сейчас у кроссоверов Renault дисковые тормоза применяются только на модели Koleos, которая в модельной иерархии располагается на ступеньку выше нового SUV.

В мае в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж. Покупателями оказались люди из более чем 25 городов России.

До сих пор известна стоимость нового купе-кроссовера только лимитированной серии Edition One — от 1 419 990 рублей, о более доступных комплектациях нам расскажут 17 июня.



Фото: Renault