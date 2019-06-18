Chrysler отзывает автомобили из-за риска потери управления

Поворотные кулаки автомобилей могут отделяться от рычагов, в результате чего передние колеса перестают слушаться руля.

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В России объявлена сервисная кампания, в рамках которой отзываются 45 автомобилей Chrysler Pacifica, купленные в период с декабря 2017 года. У автомобилей обнаружен серьезный дефект, который приводит к потере управляемости.

Причиной отзыва стало ослабление затяжки болта крепления шарнира нижнего правого рычага передней подвески в поворотном кулаке. В результате поворотный кулак отделяется от нижнего правого рычага передней подвески, после чего его разворачивает, и автомобиль лишается управления, что может привести к серьезной аварии.

Для устранения обнаруженного дефекта владельцам отзываемых Pacifica следует записаться в сервис ближайшего официального дилера Chrysler, мастера которого проверят правильность крепления шарового шарнира, и даже если обнаружится, что шарнир закреплен правильно, работники сервиса заменят болт его крепления на болт большого диаметра. Если же окажется, что шарнир крепится неправильно, помимо замены болта будет произведена также замена нижнего правого рычага передней подвески и поворотного кулака.

О том, что автомобили попали под отзыв, их владельцев по телефону или почте оповестят официальные представители ООО «ЭйСиЭй РУС». Узнать об этом можно и самостоятельно, сверив vin—код своей машины со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.

В этом году, в феврале, Chrysler уже отзывал Pacifica из-за механизма аварийной разблокировки автоматических коробок передач.

Год назад, в июле, причиной отзыва этих минивэнов стали сбои в блоке управления двигателем.

Фото: Chrysler