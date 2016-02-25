Volvo повысила цены на кроссовер XC40

Минимальная стоимость автомобиля составит 2 288 000 рублей.

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Volvo Car Russia объявила о повышении с 1 июля 2019 года рекомендованных розничных цен на дизельные версии компактного кроссовера Volvo XC40 — на 20 тысяч рублей. Стоимость бензиновых версий осталась без изменений.

Напомним, презентация XC40 состоялась в сентябре 2017 года во время Недели моды в Милане, и уже через полгода модель была удостоена звания «Европейский автомобиль года — 2018».

Актуальные цены и комплектации Volvo XC40 с 1 июля 2019 года



Версия Двигатель Мощность (л.с.) Стоимость (руб.) XC40 D3 Дизельный 150 2 288 000 XC40 D3 Momentum Дизельный 150 2 488 000 XC40 D3 Inscription Дизельный 150 2 733 000 XC40 D3 R-Design Дизельный 150 2 813 000 XC40 D3 AWD Дизельный 150 2 415 000 XC40 D3 AWD Momentum Дизельный 150 2 615 000 XC40 D3 AWD Inscription Дизельный 150 2 860 000 XC40 D3 AWD R-Design Дизельный 150 2 940 000 XC40 D4 AWD Momentum Дизельный 190 2 775 000 XC40 D4 AWD Inscription Дизельный 190 3 020 000 XC40 D4 AWD R-Design Дизельный 190 3 100 000 XC40 T4 AWD Momentum Бензиновый 190 2 615 000 XC40 T4 AWD Inscription Бензиновый 190 2 860 000 XC40 T4 AWD R-Design Бензиновый 190 2 940 000 XC40 T5 AWD Momentum Бензиновый 249 2 817 000 XC40 T5 AWD Inscription Бензиновый 249 3 062 000 XC40 T5 AWD R-Design Бензиновый 249 3 142 000

Фото: Volvo