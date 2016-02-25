Volvo повысила цены на кроссовер XC40

Volvo Car Russia объявила о повышении с 1 июля 2019 года рекомендованных розничных цен на дизельные версии компактного кроссовера Volvo XC40 — на 20 тысяч рублей. Стоимость бензиновых версий осталась без изменений.
Напомним, презентация XC40 состоялась в сентябре 2017 года во время Недели моды в Милане, и уже через полгода модель была удостоена звания «Европейский автомобиль года — 2018».
Актуальные цены и комплектации Volvo XC40 с 1 июля 2019 года
|
Версия
|
Двигатель
|
Мощность (л.с.)
|
Стоимость (руб.)
|
XC40 D3
|
Дизельный
|
150
|
2 288 000
|
XC40 D3 Momentum
|
Дизельный
|
150
|
2 488 000
|
XC40 D3 Inscription
|
Дизельный
|
150
|
2 733 000
|
XC40 D3 R-Design
|
Дизельный
|
150
|
2 813 000
|
XC40 D3 AWD
|
Дизельный
|
150
|
2 415 000
|
XC40 D3 AWD Momentum
|
Дизельный
|
150
|
2 615 000
|
XC40 D3 AWD Inscription
|
Дизельный
|
150
|
2 860 000
|
XC40 D3 AWD R-Design
|
Дизельный
|
150
|
2 940 000
|
XC40 D4 AWD Momentum
|
Дизельный
|
190
|
2 775 000
|
XC40 D4 AWD Inscription
|
Дизельный
|
190
|
3 020 000
|
XC40 D4 AWD R-Design
|
Дизельный
|
190
|
3 100 000
|
XC40 T4 AWD Momentum
|
Бензиновый
|
190
|
2 615 000
|
XC40 T4 AWD Inscription
|
Бензиновый
|
190
|
2 860 000
|
XC40 T4 AWD R-Design
|
Бензиновый
|
190
|
2 940 000
|
XC40 T5 AWD Momentum
|
Бензиновый
|
249
|
2 817 000
|
XC40 T5 AWD Inscription
|
Бензиновый
|
249
|
3 062 000
|
XC40 T5 AWD R-Design
|
Бензиновый
|
249
|
3 142 000
- Между тем, компания задумалась над созданием моделей меньше 40-й серии, так как и на этом рынке появляется спрос на премиальные автомобили.
- В краш-тестах Euro NCAP кроссовер Volvo XC40 получил 5 звезд.
Фото: Volvo
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