Volvo повысила цены на кроссовер XC40 — журнал За рулем

Volvo повысила цены на кроссовер XC40

Минимальная стоимость автомобиля составит 2 288 000 рублей.

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Volvo Car Russia объявила о повышении с 1 июля 2019 года рекомендованных розничных цен на дизельные версии компактного кроссовера Volvo XC40 — на 20 тысяч рублей. Стоимость бензиновых версий осталась без изменений.

Напомним, презентация XC40 состоялась в сентябре 2017 года во время Недели моды в Милане, и уже через полгода модель была удостоена звания «Европейский автомобиль года — 2018».

Актуальные цены и комплектации Volvo XC40 с 1 июля 2019 года

Версия

Двигатель

Мощность (л.с.)

Стоимость (руб.)

XC40 D3

Дизельный

150

2 288 000

XC40 D3 Momentum

Дизельный

150

2 488 000

XC40 D3 Inscription

Дизельный

150

2 733 000

XC40 D3 R-Design

Дизельный

150

2 813 000

XC40 D3 AWD

Дизельный

150

2 415 000

XC40 D3 AWD Momentum

Дизельный

150

2 615 000

XC40 D3 AWD Inscription

Дизельный

150

2 860 000

XC40 D3 AWD R-Design

Дизельный

150

2 940 000

XC40 D4 AWD Momentum

Дизельный

190

2 775 000

XC40 D4 AWD Inscription

Дизельный

190

3 020 000

XC40 D4 AWD R-Design

Дизельный

190

3 100 000

XC40 T4 AWD Momentum

Бензиновый

190

2 615 000

XC40 T4 AWD Inscription

Бензиновый

190

2 860 000

XC40 T4 AWD R-Design

Бензиновый

190

2 940 000

XC40 T5 AWD Momentum

Бензиновый

249

2 817 000

XC40 T5 AWD Inscription

Бензиновый

249

3 062 000

XC40 T5 AWD R-Design

Бензиновый

249

3 142 000

Volvo повысила цены на кроссовер XC40

Фото: Volvo

Volvo повысила цены на кроссовер XC40
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