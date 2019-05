Volvo сделает совсем небольшой кроссовер

Компания задумалась над созданием моделей меньше 40-й серии, так как на этом рынке появляется спрос на премиальные автомобили.

Генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон заявил, что не исключает скорое появление в модельном ряду компании субкомпактных автомобилей, так как дорогие малолитражки уже не воспринимаются потребителями, как какой-то абсурд.

Пока же шведский бренд был сосредоточен на моделях 40-й, 60-й и 90-й серий, включая кроссоверы. Кстати, в настоящее время самым небольшим автомобилем компании является кроссовер XC40, построенный на компактной модульной платформе.

Ранее источники в Volvo отрицали, что компания рассматривает возможность выпуска модели меньше, чем XC40, для конкуренции с Audi A1, Q2 и MINI. Однако, выступая на саммите Financial Times Future of the Car, Хакан Самуэльссон признал, что перемена во взглядах клиентов на стоимость небольших автомобилей заставляется задуматься о субкомпактных моделях.

Volvo XC40

«Мы будем пополнять наш модельный ряд, чем сейчас и занимаемся. Мы уже сделали шаг вниз, выпустив XC40, который является нашим самым маленьким кроссовером. Так что никогда не говори никогда. Существует тенденция, что премиальность все меньше ассоциируется с размером. Маленькие автомобили так же могут быть дорогими. Если у вас есть маленький костюм, то он не обязан быть из полиэстера», — высказался глава Volvo .

Если Volvo выпустит автомобиль ниже 40-й серии, то более чем вероятно, что модель получит полностью электрическую версию.

Кроме того, в компании намерены не допустить пьяных людей за руль при помощи новой системы.

Фото: Volvo