К интернету теперь можно подключить любой автомобиль. С гарантией!

Начались продажи бортового компьютера Яндекс.Авто, с помощью которого можно сделать «умной» любую машину.

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В Москве и Санкт-Петербурге в продажу поступил бортовой компьютер Яндекс.Авто, который можно установить в одном из открывшихся фирменных сервисных центров.

«В январе мы выпустили Яндекс.Авто — бортовой компьютер, с помощью которого можно подключить свою машину к интернету. Вместе с устройством мы предоставляем все необходимое, чтобы начать пользоваться Яндекс.Авто сразу после покупки: бесплатную установку в сервисном центре, модем и SIM-карту с интернетом от МТС, полгода подписки на Яндекс.Музыку, а также дальнейшую техническую поддержку. Устройство продается и в других регионах: Великом Новгороде, Калуге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Тюмени», — рассказал директор по развитию бизнеса Авто Андрей Василевский.

Новая система устанавливается на место штатной мультимедиа, что несложно сделать самостоятельно, а для получения гарантии можно обратиться к специалистам фирменных сервисных центров, которые уже появились в Москве и Санкт-Петербурге и количество которых будет увеличиваться. Там же можно приобрести бортовой компьютер, а перед этим протестировать его в разных режимах.

На данный момент бортовой компьютер Яндекс.Авто располагает навигатором и доступом к сервису музыки. Управлять им можно не отвлекаясь от дороги с помощью голосовых команд Алисе. Уже через несколько месяцев в продаже появится новая версия Яндекс.Авто с расширенными возможностями. Обновив программное обеспечение, владельцы бортовых компьютеров смогут управлять некоторыми системами автомобиля дистанционно, с помощью своих смартфонов.

Другой новой разработкой Яндекса стал прибор для определения степени усталости водителя, который уже презентован президенту Путину.

С помощью Алисы и ее новых возможностей можно дистанционно открывать багажник машины и оплачивать парковку.

Фото: Яндекс