Путину показали новый прибор для определения усталости водителя

Яндекс разработал новое устройство, анализирующее степень усталости водителя и способное повысить уровень безопасности на дорогах, которое было представлено президенту Путину.

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Презентация нового прибора, определяющего степень усталости водителя, состоялась на совещании, посвященном развитию технологий в области искусственного интеллекта. На мероприятии присутствовал президент Владимир Путин. Прибор презентовал управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян.

Прибор получил название Yandex Signal Q1 и состоит из видеокамеры, изображение с которой анализируется при помощи программного обеспечения с применением технологий машинного зрения. По своим габаритам Yandex Signal Q1 не превышает размеры стандартного смартфона и может устанавливаться перед водителем, не закрывая обзор дороги. Применять новое устройство можно не только в частных автомобилях, но и в такси, кабинах автобусов и грузовиков, а также кабинах машинистов метро, электричек или поездов.

Программа при помощи камеры отслеживает 68 точек на лице водителя. При этом изучается направление взгляда водителя, поворот его головы и даже то, насколько часто он моргает, пишут «Ведомости». При обнаружении начальных признаков усталости устройство подает соответствующие сигналы.

Новый отечественный прибор должен помочь повысить уровень безопасности на дорогах. Согласно данным Аналитического центра при правительстве, с 2015 года число ДТП с участием такси выросло на 35%. По мнению экспертов, этот рост вызван исключительно высокой степенью усталости водителей, которые из-за снижения тарифов вынуждены работать сверхурочно. В приборе, напоминающем водителю о необходимости отдохнуть, нуждаются и водители маршруток, автобусов, грузовиков и даже поездов.

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Фото: Vladimir Proskurovskiy/Unsplash