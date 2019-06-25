Мы стали меньше биться? Выплаты по ОСАГО сокращаются

В мае сумма выплат по «автогражданке» сократилась на 8,9%, сообщил Российский союз автостраховщиков.

Сумма выплат по ОСАГО в мае 2019 года впервые с начала года показала снижение — она сократилась на 8,9%, составив 11,2 млрд рублей. Но и средняя стоимость страховки по ОСАГО в мае 2019 года в целом по рынку снизилась на 6,7% по сравнению с маем 2018 года, до 5178 рублей. При этом средняя премия для автомобилей физлиц в мае 2019 года составила 5277 рублей, снизившись по сравнению с маем 2018 года на 5,63%. За январь-май средняя цена полиса ОСАГО упала на 5,4%, до 5360 рублей.

«Пока неясно, смогут ли майские результаты превратиться в новый тренд и скорректировать рост убыточности по обязательной „автогражданке“, который мы наблюдаем», — сказал Игорь Юргенс.

Тренд на снижение средней цены полиса ОСАГО сохраняется, отметил он. Конкуренция между страховыми компаниями большая, поэтому цена среднего полиса ОСАГО «пока расти не будет», — предположил Игорь Юргенс.

Фото: АГН «Москва»