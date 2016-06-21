С сегодняшнего дня Volkswagen предлагает для модели Teramont новый бензиновый двигатель VR6 FSI мощностью 249 л.с. (снижена с 280 л.с. до выгодных в налоговом плане) в сочетании с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом 4Motion.
Все комплектации, доступные с мотором 249 л.с., оснащены адаптивным круиз-контролем, системой контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking, а также системой определения слепых зон Blind Spot Monitor с ассистентом выезда c парковки задним ходом.
Стоимость модели с этим двигателем в комплектации Respect составляет 3 млн 379 тыс. рублей. Автомобиль в этой версии оборудуется противоугонной системой с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, дополнительными предупредительными светодиодными лампочками в передних дверях, датчиком дождя, теплоизолирующим лобовым стеклом с электрообогревом, автоматическим управлением головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями с функцией Coming Home/Leaving Home, системой помощи при парковке с датчиками спереди и сзади с предупредительным звуковым сигналом, а также камерой заднего вида, передними противотуманными фарами с функцией статичного бокового света, водительским сиденьем с электрорегулировкой, электроприводом двери багажного отделения и системой бесключевого доступа и пуска двигателя.
Стоимость еще более оснащенной версии автомобиля Status составит 3 млн 679 тыс. рублей, а за топовую Exclusive попросят 3 млн 999 тыс. рублей.
- В апреле под сервисную кампанию попали почти 300 кроссоверов Teramont, у которых обнаружены дефектные пружины.
- На базе Volkswagen Teramont созданы еще две интересные версии: пикап и кросс-купе.
Фото: Volkswagen
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