Volkswagen Teramont — теперь с новым двигателем — журнал За рулем

Volkswagen Teramont — теперь с новым двигателем

Цены на Volkswagen Teramont с дефорсированным 3,6-литровым мотором мощностью 249 л.с. начинаются от 3 млн 379 тыс. рублей.

Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont

Volkswagen > Teramont

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Кросс-купе от VW скоро поступит в продажу

С сегодняшнего дня Volkswagen предлагает для модели Teramont новый бензиновый двигатель VR6 FSI мощностью 249 л.с. (снижена с 280 л.с. до выгодных в налоговом плане) в сочетании с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом 4Motion.

Все комплектации, доступные с мотором 249 л.с., оснащены адаптивным круиз-контролем, системой контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking, а также системой определения слепых зон Blind Spot Monitor с ассистентом выезда c парковки задним ходом.

Стоимость модели с этим двигателем в комплектации Respect составляет 3 млн 379 тыс. рублей. Автомобиль в этой версии оборудуется противоугонной системой с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, дополнительными предупредительными светодиодными лампочками в передних дверях, датчиком дождя, теплоизолирующим лобовым стеклом с электрообогревом, автоматическим управлением головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями с функцией Coming Home/Leaving Home, системой помощи при парковке с датчиками спереди и сзади с предупредительным звуковым сигналом, а также камерой заднего вида, передними противотуманными фарами с функцией статичного бокового света, водительским сиденьем с электрорегулировкой, электроприводом двери багажного отделения и системой бесключевого доступа и пуска двигателя.

Стоимость еще более оснащенной версии автомобиля Status составит 3 млн 679 тыс. рублей, а за топовую Exclusive попросят 3 млн 999 тыс. рублей.

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Teramont (1)

Volkswagen 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Красавец!

Недостатки:

Ломучесть Вага.

Комментарий:

Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословн...

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