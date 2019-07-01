Porsche просит парковать Panamera подальше от всех

Под сервисную кампанию попали автомобили, купленные в период с декабря 2010 года по октябрь 2017 года.

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Porsche проводит отзывную кампанию, в которой участвуют 2055 автомобилей модели Panamera (тип 970), проданных в России в период с декабря 2010 года по октябрь 2017-го.

У машин из-за негерметичности контрольных блоков может возникать короткое замыкание в системе управления вентилятором кондиционера. Произойти это может не только во время работы климатической системы, но и во время стоянки автомобиля. О вероятности пожара при этом не говорится, но указывается на возможность «термических инцидентов».

Для устранения неисправности владельцам отзываемых Porsche Panamera нужно обратиться в сервис ближайшего официального дилера бренда, мастера которого бесплатно произведут ремонт машин за счет завода-изготовителя.

Планом сервисной кампании предусматривается проверка блока и, смотря по состоянию, его доработка или замена на модифицированный вариант, который отличается улучшенным уплотнителем корпуса. До проведения ремонтных работ Porsche рекомендует владельцам Panamera парковать их исключительно на улице, где узлы автомобиля лучше проветриваются, и при этом ставить их как можно дальше от других автомобилей и зданий. Следовательно, риск возгорания присутствует.

О том, что автомобиль попал под сервисную кампанию, владельцев Porsche Panamera оповестят официальные представители ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» по телефону или почте, но узнать об этом можно самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

В начале года в России отзывали Porsche из-за дефекта усилителя рулевого управления.

Количество сервисных кампаний в последнее время заметно выросло. О причинах тенденции читайте здесь.

Фото: Porsche