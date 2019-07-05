Lada Vesta и Granta получили новые модификации

Полицейские версии Весты и Гранты получили Одобрение типа транспортного средства.

Материалы по теме Lada Granta и Vesta стали дороже

АВТОВАЗу выдали Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на полицейские версии автомобилей Lada Vesta и Granta. Машины предназначаются как для оперативных служб МВД России, так и для оперативных служб Министерства обороны, то есть ВАИ.

Lada Granta будет поставляться в ведомства исключительно в кузове седан, тогда как Vesta — в кузовах седан и универсал, пишет Лада.Онлайн. Кроме того, МВД и Минобороны получат автомобили Lada Vesta Sport, которые отличаются более мощным 1,8-литровым 145-сильным двигателем и богатым оснащением, которое включает в себя обогрев лобового стекла, парктроники и камеру заднего вида, датчики дождя и света, климат-контроль и круиз-контроль с ограничителем скорости, а также мультифункциональное рулевое колесо и многие другие системы.

Напомним, что стоимость этой версии модели составляет от 1 014 900 до 1 050 900 рублей. Для справки, седан Vesta стоит от 599 900 до 874 400 рублей, универсал — от 681 900 до 878 900 рублей, а седан Lada Granta — от 439 900 до 629 800 рублей.

Автомобили для МВД и ВАИ отличаются от гражданских не только окраской кузова, но и светоакустической панелью (то есть спецсигналами), системой видеонаблюдения, радиостанцией и спутниковой навигацией.

Недавно в продаже появилась внедорожная версия Лади Гранты, тест-драйв которой вы найдете здесь.

Также на АВТОВАЗе началось производство кросс-хэтча XRAY Cross с вариатором.

Фото: АВТОВАЗ