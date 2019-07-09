Rolls-Royce на фестивале скорости в Гудвуде показал, на что способен его роскошный и тяжелый кроссовер Cullinan. Неожиданно!

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Автомобили Rolls—Royce созданы не для фестиваля скорости в Гудвуде. Им это и не нужно. Но ввиду гудвудской прописки компании Rolls—Royce Motor Cars (Гудвуд, Западный Суссекс, Англия, Великобритания) ее автомобили имеют право участвовать в соревнованиях фестиваля, если того захочет производитель.

Rolls—Royce — это большие и роскошные автомобили, которые совсем не похожи на спорткары. А узкий трек Гудвуда, ограниченный по бокам брикетами сена, кажется, не может вместить такой большой внедорожник, как Cullinan. Но нет! Rolls—Royce показал, на что способны его автомобили.

Зрелище несущегося к финишу Rolls—Royce Cullinan похоже на видение единорога на фестивале мифических существ. Это не просто заезд ради удовольствия или рекламы. Автомобиль глотал прямые отрезки и атаковал повороты так, словно он весит не больше тонны и не имеет гигантского дорожного просвета, достигающего во внедорожном режиме почти 56 см.

Во время заезда управлял автомобилем британский гонщик Дэрил Джонс. Неизвестно, какая задача ставилась перед ним, но он устроил настоящее шоу, которое не могло дасться легко.

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Фото, видео: YouTube