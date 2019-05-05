Прыжки на автомобиле — настоящее искусство, зная секреты которого, вам будет гораздо интереснее смотреть раллийные гонки.

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Мы решили рассказать об этом найденном нами видео не для того, чтобы вы разбили свой автомобиль, а потому что оно интересно, информативно и немного забавно. Видео посвящено искусству прыжков в контексте раллийных гонок, после него смотреть эти соревнования будет гораздо интереснее.

В видео инструкторы раллийной школы Team O'Neil Rally School рассказывают про маленькие прыжки, большие прыжки и прыжки в повороте. Конечно, можно просто разогнаться и прыгнуть, но это не лучший способ преодолеть тот или иной участок дороги. И скорее всего, подобное «просто» закончится сходом с дистанции и выбыванием из гонки. Подпрыгнуть легко, но не потерять контроль над управлением автомобилем во время приземления и после удара сложнее.

Основная идея видео — начинать с малого. Прямой и ровный выбег автомобиля перед прыжком обычно позволяет приземлиться ровно и без заноса. Помните, что подобные эксперименты следует устраивать в безопасных для окружающих людей местах, не на дорогах общего пользования и под присмотром профессионалов. В видео рекомендуют избегать прыжков в поворотах, если возможно, но в условиях гонки это не всегда получается. Ключ к успеху в данном случае — планирование траектории, что позволит не опрокинуться после приземления.

Советы кажутся простыми, но реальная ценность видеоурока заключается в объяснении того, чего делать не следует. На это мы и призываем вас обратить особое внимание. Таким образом, вы получите хороший урок контраварийного вождения.

Например, инструктор объясняет, что не следует тормозить перед прыжком, иначе автомобиль при приземлении воткнется передним бампером в дорожное покрытие. К подобным приземлениям склонны все тяжелые переднеприводные автомобили, независимо от того, тормозил перед прыжком водитель или поддал газку. Что касается смягчения удара при приземлении, то тут инструктор рекомендует прижать педаль газа к полу, пока автомобиль находится в полете. Этот прием сбережет и детали трансмиссии, которые плохо переносят резкие удары, особенно в попутном направлении.

Одним из захватывающих приемов, которые используют раллийные пилоты, является дрифт.

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Фото, видео: YouTube