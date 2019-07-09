За год подержанные автомобили подорожали на 2,4%

Материалы по темеТоп-5 самых популярных моделей до миллиона. Лады в нем нет!
Самая популярная марка — ВАЗ, на который приходится 9 моделей из топ-10 самых востребованных автомобилей на вторичном рынке. Единственная иномарка в первой десятке — Ford Focus, который также выпускался в России.
ВАЗ (34,7%), Hyundai (5,1%), Chevrolet (4,8%), Toyota (4,5%) и Ford (4,3%) составляют 53% всех продаж на рынке. Остальные марки, включая отечественные (ГАЗ — 3,4%, УАЗ — 1%), менее популярны на вторичном рынке.
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- Автопроизводители заявляют о скорой катастрофе, отсрочить которую может льготное кредитование по программам господдержки.
- Тем временем количество обычных автокредитов сокращается по ряду объективных причин — люди предпочитают не растить долги.
Фото: depositphotos.com
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