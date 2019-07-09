За год подержанные автомобили в России стали дороже на 2,4% — журнал За рулем

За год подержанные автомобили подорожали на 2,4%

К таким выводам пришли эксперты «Авито Авто», изучив вторичный автомобильный рынок.

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Во втором квартале 2019 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в России увеличилась на 2,4% — до 374 000 рублей. При этом цены выросли в 16 крупнейших городах страны, а еще в шести городах, включая Москву, отмечено снижение средней стоимости машин. Сильнее всего цены выросли в Омске (11,1%), а максимальное снижение зафиксировано в Москве (-5,2%).

Самая популярная марка — ВАЗ, на который приходится 9 моделей из топ-10 самых востребованных автомобилей на вторичном рынке. Единственная иномарка в первой десятке — Ford Focus, который также выпускался в России.

ВАЗ (34,7%), Hyundai (5,1%), Chevrolet (4,8%), Toyota (4,5%) и Ford (4,3%) составляют 53% всех продаж на рынке. Остальные марки, включая отечественные (ГАЗ — 3,4%, УАЗ — 1%), менее популярны на вторичном рынке.

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Фото: depositphotos.com

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