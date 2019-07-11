Водительские права станут электронными

Работа над электронными правами уже ведется. Появиться они могут в течение ближайших лет.

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Водительские права в России скоро будут переведены в электронный вид, заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Специалисты уже работают над этой задачей, которая решается в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Таким образом, реализуется ведомственная подпрограмма по цифровизации на транспорте, частью которой являются и электронные паспорта транспортных средств — они уже выдаются. Нововведение должно несколько облегчить жизнь автомобилистов. В частности, исчезнут проблемы, связанные с забытыми дома правами.

«Права скоро будут электронными, над этим уже работают, я знаю. И я считаю, что права должны войти в эту программу (по цифровизации на транспорте). Это будет намного удобнее для водителей», — приводит ТАСС слова депутата.

По словам другого депутата, заместителя председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова, в ряде стран действует единая карта, которая по факту является удостоверением личности. В нее занесены данные не только о человеке, но и о его правах, счетах, кредитах и так далее.

Сколько времени потребуется на создание и введение электронных водительских прав в России — неизвестно, но ряд специалистов высказывают мнение, что на реализацию столь сложного проекта потребуется около четырех-пяти лет.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС