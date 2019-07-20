8 любимых автомобилей безумной телезвезды Ричарда Хаммонда

Он бился за рулем чаще всех телеведущих и даже некоторых гонщиков, но это не останавливает Хаммонда. В его личном гараже машины от американских маслкаров до европейских внедорожников — телеведущего постоянно бросает из крайности в крайность.

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Ведущий автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour Ричард Хаммонд, как и его коллеги Джереми Кларксон и Джеймс Мэй, имеет весьма примечательную коллекцию автомобилей.

За время работы в этих передачах Хаммонд успел побывать за рулем многих суперкаров и автомобилей других классов. Но лучше всего о пристрастиях телеведущего говорят автомобили, на которые он потратил собственные деньги.

Основываясь на высказываниях Ричарда Хаммонда и на его публикациях в соцсетях, был составлен список из восьми машин, побывавших в его гараже.

BMW 850 Ci

Угловатый дизайн BMW 8-й серии 1990-х годов все еще смотрится гармонично. Хаммонду тоже нравился внешний вид автомобиля, похожего на акулу. Журналист какое-то время владел моделью 850 Ci мощностью 322 л.с. Эта версия не являлась самой мощной. Круче ее был BMW 850 CSi с 5,6-литровым мотором мощностью почти 400 л.с.

Dodge Challenger SRT-8

Вы помните эпизод Top Gear, когда ведущие отправились в США? У Кларксона в той серии был Chevrolet Corvette ZR1, Мэй ездил на Cadillac CTS-V, а Хаммонду достался Dodge Challenger SRT. Вместо того чтобы покататься и забыть, Хаммонд предпочел купить себе Challenger SRT с 6,1-литровым двигателем V8 мощностью 425 л.с.

Jaguar E-Type

Jaguar E-Type является одним из символов британского автомобилестроения. Хаммонд купил себе это купе на 40-летний юбилей. Посмотрите на автомобиль 40-летнего мужчины, и поймете, почему он выбрал эту прекрасную машину.

Lamborghini Gallardo LP560–4 Spyder

Если бы вы могли позволить себе Lamborghini, разве у вас не было бы такого же? Хаммонд тоже не устоял. У него был полноприводный Gallardo LP560–4 Spyder с 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 552 л.с. Это, пожалуй, лучший выбор для богатого любителя прогулок с ветерком.

Land Rover Range Rover

Этот автомобиль был первым премиальным внедорожником, сочетающим комфортабельный салон с возможностями вездехода. Хаммонду принадлежал экземпляр 1985 года с кожаным салоном, украшенным вставками из орехового дерева.

Land Rover Defender 110

Видимо, одного автомобиля Land Rover Хаммонду не хватило. Помимо роскошного Range Rover в его гараже обитал брутальный и аскетичный Defender 110. Экземпляр телеведущего отличался доработанной подвеской с задним мостом от Land Rover Discovery и каркасом безопасности.

Morgan Aeromax

Любители и поклонники передач Top Gear и The Grand Tour знают, что Хаммонд любит три типа транспортных средств: мотоциклы, маслкары и… британские автомобили. Учитывая его любовь к автомобильному наследию Англии, неудивительно, что в гараже журналиста оказался Morgan. Кларксон как-то высмеял Aeromax Хаммонда за косоглазость, но владельца Morgan это не задело — он просто наслаждался своим «англичанином» с двигателем V8 от BMW.

Porsche 911 GT3 RS

Хаммонду принадлежало несколько автомобилей Porsche, включая модель 911 SC 1982 года, 928 1994 года, 911 Carrera S 2006 года и 911 GT3 2016 года выпуска. Сейчас телеведущий владеет Porsche 911 GT3 RS.

С автомобилями коллекции Джеймса Мэя можно ознакомиться здесь.

Существует также и список проклятых автомобилей, которые не стоит приобретать.

Фото: BMW, Dodge, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Morgan, Porsche, Top Gear