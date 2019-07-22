Лучшие переделанные авто и мотоциклы: в выходные на «Кастом Конвенции»

На фестивале, посвященном кастом-культуре, будут представлены десятки лучших автомобильных, мотоциклетных и велосипедных проектов.

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С 27 по 28 июля в Москве состоится фестиваль «Кастом Конвенция», который в этом году отмечает пятилетие.

На увеличенной до 19 500 квадратных метров площади будут собраны лучшие кастом-проекты, которые организаторы выискивали не только по всей стране, но и по ближнему зарубежью. Организаторы обещают традиционную кастом-тусовку с неизменной дружеско-творческой атмосферой, которую создают не только кастамайзеры, но и интересующиеся посетители. В прошлом году «Кастом Конвенция» приняла более 25 тысяч гостей.

Мероприятие обещает не только богатую выставку удивительных экспонатов, но и встречу с интересными людьми из лучших кастом-мастерских, а также с десятками знаменитостей, среди которых телеведущий А1 VjHobbit, Мастер Шеff из BadBalance, блогер и журналист Юрий Дудь, актер Владимир Яглыч и многие другие. ВИП-гостем станет Сергей Лемох из группы «Кар-мэн», который обещал приехать на своем именном электробайке.

Мероприятие будет сопровождаться выступлением группы «Приключения Электроников» и созданием некоторых кастом-проектов в присутствии посетителей. Организаторы также обещают большое количество интерактивов, сувениров и лотерею.

На закрытии мероприятия всех гостей фестиваля будут угощать кусками огромного 15-килограммового торта. Другим прекрасным поводом не пропустить закрытие «Кастом Конвенции» станет кастом-круиз, в ходе которого участники на своих уникальных машинах, мотоциклах и велосипедах колонной покинут площадку фестиваля и проедут по Дербеневской набережной.

Фестиваль Кастом Конвенция пройдет в Москве с 27 по 28 июля рядом с метро Павелецкая на Дербеневской улице, в бизнес-центре «Новоспасский». Билеты на мероприятие уже в продаже.

Весной в Москве прошла четвертая международная выставка кастом-дизайна Art Custom Draft 2019.

Полюбоваться интересным кастомом в духе богатого и сумасбродного шейха можно здесь.

Фото: Кастом Конвенция