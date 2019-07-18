Многоярусные пазлы: теперь парковки будут такими

Первые десять комплексов должны появиться в 2020 году.

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Проблему с нехваткой парковочных мест в Подмосковье планируют решить с помощью многоярусных механизированных комплексов. Подобные стоянки должны появиться около жилых комплексов и офисных центров, а также рядом с железнодорожными станциями и транспортно-пересадочными узлами (ТПУ).

«Сейчас ведется проработка по размещению парковочного комплекса из десяти таких систем по 17–29 машиномест в районе перехватывающих парковок возле ТПУ в Подмосковье. Общая емкость паркингов составит до 250 автомобилей на площади, предназначенной под 80 машин», — приводят «Известия» слова представителя компании «Технодинамика», являющегося разработчиком проекта.

В министерстве транспорта Подмосковья подчеркнули, что строительство таких комплексов будет вестись за счет частных инвесторов. Выделять на стоянки бюджетные средства не планируется.

В дальнейшем подобные механизированные парковки могут появиться близ ТПУ в Москве и области, а также в других городах-миллионниках.