Страховщики назвали самые опасные грузовики на дорогах — журнал За рулем

Страховщики назвали самые опасные грузовики на дорогах

Статистика позволила определить марки, которые чаще прочих попадают в ДТП.

Изучив статистику ОСАГО по авариям с участием грузовиков, страховая компания «Согласие» составила рейтинг самых опасных и безопасных марок тяжелой техники. Позиции в рейтинге учитывались исходя из числа убытков по ОСАГО автомобиля конкретной марки за определенный период, деленное на число договоров ОСАГО, действовавших в этом периоде.

Лидерами по количеству спровоцированный аварий стали водители грузовиков Hyundai (18,4%), Scania (18,3%) и MAN (16,8%). В топ-10 самых опасных моделей также вошли FAW (16,7%), International (16,3%), МАЗ (16,2%), DAF (14,7%), Hino (14,7%), Ford (14,5%), Freightliner (14,3%).

Наименьшее число ДТП приходится на долю водителей КрАЗов (0,5%), «Уралов» (1,2%), Opel (2,1%), ГАЗ-САЗ (2,5%), УАЗ (3,1%), Toyota (3,2%), Dongfeng (3,5%), Mazda (3,9%), ЗИЛ (4,5%), Volkswagen (4,7%).

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