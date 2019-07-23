Россия установила антирекорд по количеству автосалонов

Количество официальных дилеров автомобилей установило новый минимум с 2011 года.

С начала 2019 года в России стало на 74 автосалона меньше — с января по июль количество официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей снизилось с 3450 до 3376. И это антирекорд за последние восемь лет.

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В 2010 году в нашей стране было 3193 автосалона, а в 2011-м их число выросло до 3444 — с тех пор количество дилеров автомобилей в России не опускалось ниже 3,4 тысячи, сообщает «Автостат».

А вот больше всего официальных продавцов машин в России было в 2014 году. Тогда впервые в истории количество дилеров превысило 4 тысячи салонов и составило 4092. За прошедшие пять лет дилерская сеть сократилась на 17,5%, или на 716 автосалонов.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС