Специалисты проанализировали страховые случаи по каско и составили список автомобилей, которые чаще всего было экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.

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Процент тотальных убытков рассчитан специалистами компании «АльфаСтрахование» как соотношение их количества к общему числу убытков по каждой марке. Лидерами по доле таких убытков стали автомобили Renault (2,96%). Также в тройку вошли ВАЗ (2,89%) и Kia (2,5%).

На четвертой строчке Hyundai (2,29%), далее следуют Mitsubishi (1,78%), Skoda (1,71%) Mercedes—Benz (1,46%), Ford (1,45%), а также Nissan (1,4%) и Volkswagen (1,27%).

В компании отмечают, что попадание в первую тройку автомобилей марок Renault, ВАЗ и Kia вовсе не говорит о том, что их владельцы ездят хуже всех. Самый весомый фактор — стоимость запасных частей, порой на не самые люксовые автомобили запчасти дорогостоящие. Так, например, по оценке страховщиков, запчасти на последние модели Lada по многим позициям значительно превосходят по цене запчасти на иномарки.

Рейтинг «тотальных» авто после страховых случаев по каско в 2018 г.

№ Марка автомобиля Процент «тотальных» случаев 1 Renault 2,96 2 ВАЗ/Lada 2,89 3 Kia 2,50 4 Hyundai 2,29 5 Mitsubishi 1,78 6 Skoda 1,71 7 Mercedes-Benz 1,46 8 Ford 1,45 9 Nissan 1,40 10 Volkswagen 1,27

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