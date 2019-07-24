Сегодня, в 15:27 Renault, ВАЗ и Kia — их чаще других разбивают в «хлам». Рейтинг Специалисты проанализировали страховые случаи по каско и составили список автомобилей, которые чаще всего было экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
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Процент тотальных убытков рассчитан специалистами компании «АльфаСтрахование» как соотношение их количества к общему числу убытков по каждой марке. Лидерами по доле таких убытков стали автомобили Renault (2,96%). Также в тройку вошли ВАЗ (2,89%) и K
ia (2,5%).
На четвертой строчке Hyundai (2,29%), далее следуют Mitsubishi (1,78%), Skoda (1,71%)
Mercedes— Benz (1,46%), Ford (1,45%), а также Nissan (1,4%) и Volkswagen (1,27%).
В компании отмечают, что попадание в первую тройку автомобилей марок Renault, ВАЗ и K
ia вовсе не говорит о том, что их владельцы ездят хуже всех. Самый весомый фактор — стоимость запасных частей, порой на не самые люксовые автомобили запчасти дорогостоящие. Так, например, по оценке страховщиков, запчасти на последние модели L ada по многим позициям значительно превосходят по цене запчасти на иномарки. Рейтинг «тотальных» авто после страховых случаев по каско в 2018 г.
№
Марка автомобиля
Процент «тотальных» случаев
1
Renault
2,96
2
ВАЗ/ Lada
2,89
3
Kia
2,50
4
Hyundai
2,29
5
Mitsubishi
1,78
6
Skoda
1,71
7
Mercedes-Benz
1,46
8
Ford
1,45
9
Nissan
1,40
10
Volkswagen
1,27 Есть автомобили, в которых преступники совершенно не заинтересованы, их просто не любят угонять. В первую тройку вошли Audi Q5, BMW X 3, Chevrolet Niva. Фото: depositphotos.com
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