Женщинам разрешат водить тяжелые грузовики — время изменилось! — журнал За рулем

Женщинам разрешат водить тяжелые грузовики — время изменилось!

Слабый пол допустят к ряду ранее запрещенных для них профессий, но при условии, что работодатель гарантирует для них безопасность труда.

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Минтруд согласился допускать женщин к ряду профессий, которые ранее были для них недоступны, если работодатель гарантирует техническую безопасность. Об этом заместитель главного технического инспектора ФНПР Алексей Безюков сообщил агентству Interfax.

Старый перечень запрещенных для слабого пола работ был принят 20 лет назад и не позволял женщинам трудиться в сферах, где есть угроза для их репродуктивного здоровья. С тех пор многое изменилось, отмечает чиновник, усложнились технологии, стало более автоматизированным производство, и во многих сферах деятельности работать стало гораздо безопаснее. В связи с этим и  пришла пора откорректировать список.

Итак, женщинам будут доступны следующие специальности: водитель автомобиля грузоподъемностью более 2,5 тонн, слесарь по ремонту автомобилей, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Эти поправки предложили профсоюзы, и Минтруд их принял. После их окончательного утверждения документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Среди других ранее запрещенных профессий, которыми разрешат заниматься женщинам, — моряки на судах всех видов флота, парашютисты, машинисты электропоездов, рыбаки прибрежного лова с закидными неводами. По-прежнему для женщин ограничены работы, связанные с ртутью, фосфором, хлором, морфином, работы на ряде экскаваторов, на поверхностях шахт и рудников и горные работы.

  • Каких только рейтингов не бывает в наше время! Есть даже исследование, как зовут самых аккуратных женщин-водителей. В первой тройке — Наталья, Лариса, Любовь.

Фото: depositphotos.com

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