Эксперты назвали автомобили, которые невыгодно восстанавливать после ДТП Автомобили «Рено», «Лада», и «КИА» невыгодно восстанавливать после серьезных ДТП. К такому выводу пришли эксперты «АльфаСтрахования», проанализировав страховые случаи КАСКО за минувший год. Новый большой китайский кроссовер — первый тест-драйв Семиместный Chery Tiggo 8 приедет в Россию уже в этом году. Станьте экспертом "За рулем": проводим с вами тест-драйв нового кроссовера Уважаемые читатели! Это не дежурная фраза — ваше мнение важно для нас и для автопроизводителя. Мы предлагаем вам стать автомобильными экспертами, приняв участие в тест-драйве новинки российского рынка — кроссовера FAW X40.