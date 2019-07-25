В последнее время участились случаи езды без полиса ОСАГО или с поддельными полисами.

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Ранее депутаты предложили лишать прав за повторное вождение без полиса ОСАГО на срок от 4 до 6 месяцев. Но страховщики считают, что со злом можно бороться и путем увеличения штрафа — до 10 тыс. рублей. Причем сумму можно скостить для тех, кто готов погасить долг в короткие сроки. Сейчас штраф составляет 800 рублей.

Глава РСА Игорь Юргенс отмечает, что это позволит сократить число водителей, которые ездят либо вообще без полиса либо с фальшивым ОСАГО. Кроме того, снова обещают запустить эксперимент с камерами на дорогах, которые смогут проверять наличие действующего полиса ОСАГО по номеру автомобиля. Эксперимент несколько раз откладывался, но теперь его планируют запустить в Московском регионе с перспективой подключения к тестированию Казани и Санкт-Петербурга, передает «Финмаркет».

Также обсуждается вопрос, что очень часто в авариях страдают добропорядочные автовладельцы, которые исправно страхуют свои автомобили. Но если у виновника аварии полиса нет, то возмещение от страховых компаний они не получают. В этом случае его можно вытребовать с виновника только через суд.

Это кажется не вполне справедливым, и представители автовладельцев ставят вопрос о возможности получения страховой выплаты в подобных ситуациях добросовестными водителями.

Однако тогда пострадают опять же добропорядочные автовладельцы, которым придется скинуться на создание специального фонда, деньги из которого пойдут на возмещение при таких случаях. То есть тарифы ОСАГО придется поднять, что тоже не может считаться справедливым. Потому что выйдет, что добропорядочные автовладельцы оплатят риски тех, кто не желает страховаться.

Игорь Юргенс отметил, что массовая практика оплаты убытков незастрахованных лиц невозможна, но можно рассмотреть вопрос о возмещении в ряде особо тяжелых случаев. Он подчеркнул, что речь о единичных случаях, и тогда потребуется внести изменения в Закон об ОСАГО, так как порядок выплат из гарантийного фонда РСА описан этим федеральным законом.

Ранее выдвигалась идея объединения полиса каско и ОСАГО, тогда проблема решилась бы сама собой. Но в Банке России говорят, что есть сложности, так как это два разных вида страхования — одно обязательное, другое — добровольное, и в этом случае придется менять законодательство.



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