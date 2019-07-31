BMW снимет с производства некоторые модели

Ford Kuga на вторичке: все его неисправности Кроссовер Ford Kuga второго поколения после ухода легкового подразделения марки с нашего рынка можно купить только с пробегом. А стоит ли его покупать? Эксперт «За рулем», придирчиво исследовавший надежность основных узлов и агрегатов Куги, знает ответ. УАЗ Патриот с автоматом: первый тест-драйв! Свершилось то, чего владельцы внедорожников УАЗ ждали много-много лет: Патриот обзавелся автоматической коробкой передач. И довольно неплохой — джиэмовским шестиступенчатым агрегатом Punch 6L50. Этот автомат устанавливали и на BMW — 3-й серии и кроссовер X3 прошлого поколения, и на Chevrolet — предыдущую генерацию Camaro и пикап Colorado, и на многие другие автомобили. Toyota Harrier I: с чем отдается родоначальник премиальных SUV Первый Harrier стал родоначальником среднеразмерных кроссоверов премиум-класса. В свое время его оснащение поразило автолюбителей, привыкших к более аскетичному наполнению машины.