Филиал компании разрабатывает устройство, которое будет подключать автономные электромобили к электричеству без вмешательства человека.

Перспектива автомобилизации многим представляется таким вот образом: личных автомобилей почти не останется, будет сплошной каршеринг, в том числе и беспилотников. Права станут редкостью — зачем они нужны, если достаточно вызвать автомобиль через приложение в смартфоне (ну или что там к тому времени будет), забить адрес в навигатор и устремиться в точку назначения? Возникает вопрос, а кто будет заряжать такие машины, если навыков у пользователей что-то делать руками практически не останется? Ведь нужно выйти из машины, воткнуть вилку в розетку...

В Фольксвагене и этой проблемой заранее озаботились и придумали роботов-заправщиков. Ну, разумеется, не просто так в компании стали этим заниматься. Частью соглашения с властями США, на которое Volkswagen Group пришлось пойти после дизельного скандала, являются инвестиции в расширение инфраструктуры зарядки для электромобилей в этой стране. Компания VW Electrify America была в 2017 году основана именно для этой цели. В партнерстве со Stable Auto она планирует создать полностью автоматизированную точку быстрой зарядки для беспилотных автомобилей.

Управлять роботом-заправщиком смогут сами беспилотники. То есть пользователю такой машины не нужно ничего делать — он (при желании) сможет просто наблюдать за процессом.

Сейчас в Electrify America работают на тем, чтобы программное обеспечение работало идеально точно, осуществляя зарядку автономных автомобилей. От размещения транспортного средства на зарядной станции до правильного подключения штепсельной вилки и выставлению счета за поступившее количество электричества — все процессы должны быть полностью автоматизированы и функционировать без ошибок.

Первую такую зарядную станцию с роботами-заправщиками будут тестировать в Сан-Франциско (США), сообщает auto-motor-und-sport.de.

Эксперты рынка полагают, что в Фольксвагене бегут впереди паровоза, ведь и беспилотников еще толком нет! Но работа над такими проектами, как экспериментальная автоматическая зарядная станция в Сан-Франциско, дает ценный опыт, который рано или поздно может стать технологическим преимуществом в конкурентной борьбе немецкого автогиганта с другими производителями.

В России пока занимаются текущими проблемами: так, «Яндекс.Такси» совместно с партнерами тестирует систему, которая сможет блокировать доступ водителя к новым заказам в случае усталости и переработки.

Неожиданно заявлено о новой российской автомарке, специализирующейся на выпуске электромобилей — Monarch. Беспилотные технологии там применять тоже планируют.



Фото: auto-motor-und-sport.de