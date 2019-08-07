Этот курьезный случай произошел в Череповце. Сотрудники ГИБДД задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения, но он повел себя очень странно.

В ночь с 3 на 4 августа, при патрулировании улиц города Череповца сотрудники полиции обратили внимание на мужчину и женщину, которые шли пошатываясь, сообщает Управление МВД по Вологодской области.

Потом пара села в автомобиль Mazda и поехала в сторону улицы Монт-Клер. Полицейские остановили машину на ближайшем перекрестке и потребовали у водителя документы. В салоне явно ощущался запах алкоголя.

Мужчину пригласили пройти в патрульный автомобиль, и он сначала подчинился требованию сотрудника полиции. Но пока документы пробивали по базам, неожиданно потребовал у инспектора назад свое водительское удостоверение, выхватил его из рук полицейского и попытался съесть. Жесткий пластик оказался несъедобным, поэтому он засунул права в нижнее белье.

Мужчину доставили в медучреждение для освидетельствования, однако проходить его он наотрез отказался.

На водителя составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», а автомобиль эвакуировали на штраф-стоянку.

В июле женщина на Chevrolet Cruze с полуторагодовалым малышом в салоне пыталась скрыться от сотрудников полиции.

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Видео: YouTube