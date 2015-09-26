Эти деньги необходимы автопрому для создания собственной компонентной базы и независимости от поставок из других стран.

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Опасаясь санкций, которые могут пресечь поставку автокомпонентов для российских заводов из других стран, Минпромторг просит 150 млрд рублей для локализации некоторых узлов и агрегатов для предприятий ГАЗа, КАМАЗа, АВТОВАЗа и «Соллерса». Запрашиваемые вложения вряд ли окупятся на падающем авторынке страны даже с учетом экспорта. Вызывают вопросы у экспертов также качество получаемой продукции и эффективность расходования бюджета.

Разработанная Минпромторгом программа спасения заводов от санкций проходит согласование в Минфине и Минэкономики, сообщает «Коммерсантъ». Сумма в 150 млрд рублей должна быть выделена по частям в период до 2025 года, из них 10 млрд рублей нужны уже сегодня. В программу также заложены 44 млрд рублей частных средств, а значит можно говорить почти о 200-миллиардном вливании.

Предпосылкой для создания программы стала аналогичная просьба ГАЗа к правительству страны в содействии замещения компонентной базы. Ряд экспертов уверены, что санкции — лишь повод для вытягивания денег из бюджета.

В своей программе Минпромторг предусматривает создание и выпуск дизельного двигателя, который благодаря объему не более 3 литров смогут устанавливать на автомобили УАЗ и ГАЗель. Обойдется такой мотор в 3 млрд рублей, 2,5 млрд из которых должен дать бюджет страны. На создание и выпуск компонентов двигателя необходимо еще 28,3 млрд рублей. Собственные шасси и тормозная система оцениваются в 24,7 млрд рублей, а трансмиссия — в 54,5 млрд. Эксперты указывают на то, что унифицировать полученные узлы и агрегаты для нескольких автомобилей будет практически невозможно — это делается на этапе проектирования новых моделей.

В Минэкономики уже заявили об опрометчивости вложений в устаревшие технологии — деньги лучше потратить на разработки будущего. Например, на собственную модульную платформу для электротранспорта. Против выделения столь колоссальных сумм выступают и в Минфине, указывая, что времена, когда на автопром тратились миллиарды из кармана налогоплательщиков, уже прошли.

На стимулирование продаж с помощью льготных кредитов и лизинга этим летом было выделено 10 млрд рублей.

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