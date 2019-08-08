Бесключевой доступ: топ-3 самых незащищенных автомобилей

Эксперты проверили семь моделей автомобилей с системой бесключевого доступа и составили этот антирейтинг.

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Возглавил его кроссовер DS 3 Crossback. Экспертам британского издания What Car? потребовалось 5 секунд, чтобы проникнуть в автомобиль и еще столько же, чтобы завести двигатель и уехать. Итого 10 секунд.

Родстер Audi TT RS можно угнать практически за столько же, но только если система бесключевого доступа активна, и противоугонная система не отключила брелок. Обычно, если ключ долгое время бездействует, штатная система с датчиком движения деактивирует его.

Land Rover Discovery Sport 2018 года противостоял лучше, хотя его все равно можно было угнать за 30 секунд, поскольку он не был оснащен новой сверхширокополосной радиотехнологией Jaguar Land Rover, которая предотвращает репликацию радиолокационного сигнала ключа путем передачи на широкий диапазон частот. Эта система доступна на текущих моделях.

С Land Rover Discovery пришлось повозиться подольше — его удалось открыть за 20 секунд, а угнать вообще не получилось.

Мерседес-Бенц А-Класс удалось взломать за 30 секунд, завести мотор и уехать еще за 20 секунд.

Лучшими в тестах оказались BMW X3 и Ford Fiesta — экспертам по безопасности What Car? потребовалось 40 секунд, чтобы открыть каждый автомобиль, и еще 20 секунд, чтобы завести мотор. Итого — 60 секунд.

В России тройку «любимых» у воров марок автомобилей составили Hyundai, Kia и Toyota.

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