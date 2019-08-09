Завод Sollers выпустил первые двигатели для Мазды — журнал За рулем

Завод Sollers выпустил первые двигатели для Мазды

Пробную партию двигателей SkyActiv-G выпустили на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке, сообщила администрация Приморья.

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Департамент промышленности Приморского края сообщил, что за первый квартал на заводе было выпущено 7365 автомобилей на сумму 10,6 млрд рублей.

«Также собрана пробная партия двигателей SkyActiv-G на сумму миллион рублей. Это бензиновые четырехцилиндровые двигатели, соответствующие экологическому стандарту Евро-5», говорится в сообщении, размещенном на областном сайте.

Напомним, компания «Мазда-Соллерс-Мануфэкчуринг Рус» начала подготовку мощностей для выпуска двигателей Mazda SkyActiv-G в августе 2018 года. Инвестиции в производство составили 2 миллиарда рублей.

Предприятие по выпуску моторов расположено на производственно-логистической площадке «Надеждинская», в 32 км от Владивостока.

  • В перспективе Mazda готовит две новые гибридные установки (основу которых лягут рядные шестицилиндровые двигатели), которыми будут оснащаться автомобили, созданные на новой платформе компании.

Фото: Sollers

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